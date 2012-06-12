Захисники тварин: догхантери вбили 10 собак, щоб помститися за шкуродера

Як повідомляє "Українська правда. Київ", про це заявила представник Київського міського товариства захисту тварин Тетяна Швець.

За її словами, сьогодні вночі у Києві невідомі вбили 10 собак: 9 тварин отруїли, ще одну розчленували.

"11 червня ми були присутні на суді. Ведулу засудили на 4 роки, а Романа Полібіна відпустили (його засудили умовно). Він, коли виходив, показав нам середній палець і сказав: "Завтра отримаєте подарунок". Цей "подарунок" ми побачили біля озера Тельбін", - повідомила Т.Швець.

За її словами, волонтери, які годують собак на Березняках, знайшли 10 трупів тварин.

"Дев`ять тварин, яких отруїли, представники КП "Плесо", не дочекавшись ні волонтерів, ні міліції, викинули трупи у контейнери для сміття, що стоять на їх території. Один труп – без голови і лап – лежить біля озера. Там на місці зараз наш волонтер. На це неможливо дивитися", - додала Т.Швець.

За словами жінки, волонтери викликали міліцію, вони склали протокол і поїхали.

"Ми на них не дуже сподіваємося, бо вже отримали багато відписок, що немає свідків, немає складу злочину тощо", - сказала Т.Швець і додала, що волонтери мають намір звертатися до МВС.

Як повідомляв УНІАН, 19-річнйи О.Ведула знущався над бездомними собаками, а його спільник Р.Полібін знімав фото та відео його дій та жертв. Вони розповсюджували ці матеріали у соціальних мережах. Психіатрична експертиза визнала О.Ведулу осудним. Відомо, що О.Ведула вбив понад 100 бездомних собак.

Ця справа викликала гучний резонанс у суспільстві, засідання суду у справі шкуродерів пікетували зоозахисники.

11 червня Святошинський районний суд Києва засудив О.Ведулу до чотирьох років позбавлення волі.

Під час винесення вироку суддя повідомила, що О.Ведула засуджується на 6 місяців позбавлення волі за ч. 1 ст. 299 (жорстоке поводження з тваринами) та на 4 роки - за ч. 3 ст. 300 (розповсюдження творів, що пропагують культ насильства і жорстокості) Кримінального кодексу України.

Проте, відповідно до ст. 70 Кримінального кодексу, якою передбачено поглинання меншого покарання більшим, О.Ведула отримав 4 роки позбавлення волі с конфіскацією засобів виготовлення та демонстрування творів, що пропагують культ насильства та жорстокості.

Його спільника Р.Полібіна також визнано винним за ч. 3 ст. 300 Кримінального кодексу, яка б для нього передбачала позбавлення волі строком на 4 роки, проте, враховуючи пом’якшуючі обставини, зокрема щиросердне зізнання, Р.Полібіна засудили до трьох років умовно.