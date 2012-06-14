Янукович віддав Колеснікову поштовий зв'язок
04:11, 14 червня 2012Суспільство
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Президент України Віктор Янукович повернув Міністерству інфраструктури контроль над наданням в Україні послуг поштового зв'язку.
Про це йдеться в Указі «Про внесення змін до указів Президента України від 12 травня 2011 року № 581 та від 30 червня 2011 року № 717», розміщеному на сайті глави держави.
Відтепер міністерство братиме участь у межах своїх повноважень у формуванні та забезпеченні реалізації державної тарифної політики і політики державних закупівель у сфері надання послуг поштового зв'язку.
Як відомо, ці функції у Міністерства інфраструктури були забрані під час його перейменування з Міністерства транспорту та зв'язку України.
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