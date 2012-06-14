Янукович віддав Колеснікову поштовий зв'язок

Про це йдеться в Указі «Про внесення змін до указів Президента України від 12 травня 2011 року № 581 та від 30 червня 2011 року № 717», розміщеному на сайті глави держави.

Відтепер міністерство братиме участь у межах своїх повноважень у формуванні та забезпеченні реалізації державної тарифної політики і політики державних закупівель у сфері надання послуг поштового зв'язку.

Як відомо, ці функції у Міністерства інфраструктури були забрані під час його перейменування з Міністерства транспорту та зв'язку України.