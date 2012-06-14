Міліція: паркан біля Стрітенської церкви не крали, а демонтували

Міліція спростовує повідомлення про викрадення паркану навколо території, де відбудовується пам’ятка Київської Русі - Стрітенська церква.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС України в місті Києві, 14 червня близько десятої години ранку до чергової частини Головного управління столичної міліції спецлінією «102» надійшло повідомлення, що невідомі зламали та викрали частину паркану біля Стрітенської церкви.

На місце було направлено слідчо-оперативну групу Шевченківського районного управління міліції.

Після приїзду на місце пригоди правоохоронці з’ясували, що насправді паркан ніхто не викрадав, а просто працівники одного з ЖЕКів розпочали його демонтаж - у зв’язку з тим, що представники церкви досі не надали необхідний пакет дозвільних документів, незважаючи на неодноразові вимоги. Їх також неодноразово попереджали, що у разі ненадання пакету документів паркан знесуть.

Вже коли працівники комунального підприємства демонтували частину паркану, представники церкви надали їм необхідний пакет дозвільних документів.

На даний час конфлікт урегульовано, сторони дійшли консенсусу. Представники ЖЕКу пообіцяли власними силами відновити пошкоджений паркан.

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Як повідомляв УНІАН, голова комісії Київради з питань культури та туризму Олександр Бригиниць заявив, що сьогодні вночі невідомі зламали і вкрали половину паркану навколо Стрітенської церкви.

Церква Стрітення Господнього - єдиний храм, закладений в часи Київської Русі, який ще може бути відбудований в Києві, і на відновлення якого рішенням Київради передбачено кошти. Була побудована князем Ярославом Мудрим, кілька разів перебудовувалася, доки її не знищили більшовики у 1934 році. Офіційною причиною знесення церкви називають плани тодішньої влади реконструювати площу.