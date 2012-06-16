Українські туристи постраждали у ДТП в Італії

У дорожньо-транспортній пригоді в Італії постраждали українські туристи.

Про це УНІАН повідомили у Департаменті інформаційної політики Міністерства закордонних справ України з посиланням на Генеральне консульство України в Мілані.

За інформацією Генконсульства, ДТП сталося ще 12 червня о 16.30 за місцевим часом. На 206 кілометрі автостради А21 між містами Кремона і Понтевеккйо-Робекко (Італія) сталося зіткнення легкової автомашини, водій якої втратив керування своїм транспортним засобом, та автобуса, що перевозив туристичну групу з України.

Вісім осіб включно з водієм легковика було госпіталізовано в медичні заклади міст Брешія, Кремона та Манербіо з травмами різного ступеня тяжкості.

Станом на 16 червня, за даними українського туроператора, згадану туристичну групу евакуйовано з території Італії, за винятком трьох громадянок України 1976, 1949 та 1956 років народження, які зазнали найбільш серйозних поранень. Втім, їх життя, як повідомляється, знаходяться поза загрозою. Українки перебувають у лікарнях міст Кремона і Брешія.

Туроператором постійно підтримується контакт як з постраждалими на території Італії, так і з їх рідними в Україні, зазначили в МЗС.

Українські громадяни отримують належне лікування за рахунок полісів, оформлених українською страховою компанією.

Наразі туроператором у взаємодії зі страховою компанією та їх партнерами в Італії також вирішується питання перевезення згаданих осіб в Україну, додали в міністерстві.

Генеральне консульство України в Мілані підтримує постійний зв'язок з туроператором, питання повернення на батьківщину постраждалих громадян України знаходиться на особливому контролі Міністерства закордонних справ України.