На Прикарпатті вшанували пам’ять воїнів Карпатської Січі

Представники влади Івано-Франківської та Закарпатської областей, ветерани Української повстанської армії, лідери патріотичних партій та організацій, громадськість спільно вшанували пам'ять юнаків, які одними з перших склали свої голови у боротьбі за незалежність України.

Священики біля Пам’ятного хреста відслужили поминальну панахиду. Учасники віча поклали вінки і квіти на могилу загиблих.

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Довідка УНІАН. 73 роки тому на землях Закарпаття з ініціативи Августина Волошина було проголошено Українську незалежну державу.

Карпатська Україна - офіційна назва автономної Української республіки у складі Чехо-Словаччини у 1938-1939 рр. та Української незалежної держави на Закарпатті у березні 1939 р.

Військовим органом Карпатської України була організація «Карпатська Січ». Її основним завданням був захист Закарпаття від нападів угорських і польських диверсійних загонів. Велику роль в утворенні Карпатської Січі відіграли вихідці з Галичини.

У ніч на 14 березня 1939 року Угорщина за підтримки гітлерівської Німеччини розпочала агресію проти Карпатської України. З перших же годин угорського вторгнення частини Карпатської Січі вели кровопролитні бої по лінії Ужгород – Мукачеве – Берегове - Севлюш.

18 березня більша частина території Карпатської України була окупована угорськими військами.

У гірських районах загони Карпатської Січі продовжували боротьбу до кінця травня 1939 р.

Наприкінці березня 1939 року президент республіки А.Волошин і частина уряду виїхала через Румунію в еміграцію.