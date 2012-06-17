"Хвала цноті" продається

Про це повідомляє The Daily Telegraph.

"Хвала цноті" - трактат, написаний англійським церковним діячем Альдхельмом в VII столітті для черниць абатства Баркинг, заснованого в 666 році. Це перший написаний в Англії текст, орієнтований на читачів-жінок.

У трактаті стверджуться, що для благочестивого життя замало утримання: чистота тіла повинна поєднуватися з безгрішністю думок. Альдхельм зазначає, що не можна пробачити тих жінок, які зухвало одягаються і тим самим провокують цікавість чоловіків. Зокрема, він радить не носити різнобарвний одяг і вишукані прикраси.

Чотири листи з найдавнішого екземпляру книги, який датується приблизно 800 роком нашої ери, виставлено на торги 10 липня разом з іншими манускриптами з колекції норвежця Мартіна Шойєна. З молотка підуть також фрагменти "Іліади" Гомера старогрецькою мовою, фрагменти різних екземплярів "Біблії", "Георгіки" Вергілія (примірник кінця XI століття) та інші рукописи.

Аркуші з "Хвали цноти" передбачається продати за 300-500 тисяч фунтів стерлінгів (470-785 тисяч доларів). Всі манускрипти М.Шойєна, виставлені на торги, як очікується, коштуватимуть більше двох мільйонів фунтів стерлінгів.