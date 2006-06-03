Ющенко: народжуваність уже зросла на 6%

Президент України Віктор ЮЩЕНКО наголошує на необхідності збільшення державної грошової допомоги по догляду за дитиною до трьох років, і зазначає, що це є завданням для нового парламенту й уряду.

Про це Президент заявив сьогодні у своєму традиційному радіозверненні до українського народу, яке було присвячене першим підсумкам Року дитини в Україні, яким оголошено 2006 рік.

“У перші роки життя малюків матері мають бути завжди поруч з немовлям, і держава повинна створити всі умови для цього. Тому наступним нашим кроком у вирішенні демографічної проблеми має стати зростання допомоги по догляду за дитиною до трьох років принаймні удвічі. Це завдання, яке має вирішити новий парламент і уряд”, - наголосив В.ЮЩЕНКО.

Нагадавши, що з 2005 року в Україні більш ніж в 11 разів було збільшено грошову допомогу матерям при народженні дитини, В.ЮЩЕНКО констатував: “Сьогодні наші найближчі сусіди, зокрема Росія, беруть приклад з України і говорять про необхідність підняти допомогу молодим мамам. Цей крок повністю виправдав себе – народжуваність в Україні у 2006 році уже зросла на 6%. Сподіваюся, це - лише початок відродження української нації”.

Президент також підкреслив, що питання гармонійного розвитку підростаючого покоління належить до національних інтересів України.