22 червня (п'ятниця) 2012 року в 11:00 в Інституті Горшеніна відбудеться круглий стіл «Хто буде лікувати українців через 10 років?»

Організатор круглого столу - Інститут Горшеніна

Питання, винесені на обговорення:

• Яка система охорони здоров'я найбільш адекватна для України? Оцінка досвіду інших країн.

• Як повинна бути організована первинна медична допомога в селі, в місті?

• Чи повинна держава контролювати фармацевтичний ринок?

• «Підводні камені» впровадження страхової медицини.

• Проблеми підготовки медичних фахівців.

Учасники круглого столу:

• КАТЕРИНА АМОСОВА - завідувач кафедри внутрішньої медицини № 2 Національного медичного університету ім. А.А. Богомольця

• ОЛЬГА БОГОМОЛЕЦЬ - директор Інституту дерматології та косметології

• СЕМЕН ГЛУЗМАН - президент Асоціації психіатрів України

• МИКОЛА ПРОДАНЧУК - директор Інституту екогігієни і токсикології ім. Л.І. Медведя

• ІГОР ПОКАНЕВИЧ - директор Українського бюро ВООЗ

• МАРИНА ТКАЧЕНКО - експерт Інституту Горшеніна

Контакти для акредитації ЗМІ: (044) 230 49 62

Адреса Інституту Горшеніна: м. Київ, вул. Воровського, 4