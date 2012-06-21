В Інституті Горшеніна відбудеться круглий стіл «Хто буде лікувати українців через 10 років?»
22 червня (п'ятниця) 2012 року в 11:00 в Інституті Горшеніна відбудеться круглий стіл «Хто буде лікувати українців через 10 років?»
Організатор круглого столу - Інститут Горшеніна
Питання, винесені на обговорення:
• Яка система охорони здоров'я найбільш адекватна для України? Оцінка досвіду інших країн.
• Як повинна бути організована первинна медична допомога в селі, в місті?
• Чи повинна держава контролювати фармацевтичний ринок?
• «Підводні камені» впровадження страхової медицини.
• Проблеми підготовки медичних фахівців.
Учасники круглого столу:
• КАТЕРИНА АМОСОВА - завідувач кафедри внутрішньої медицини № 2 Національного медичного університету ім. А.А. Богомольця
• ОЛЬГА БОГОМОЛЕЦЬ - директор Інституту дерматології та косметології
• СЕМЕН ГЛУЗМАН - президент Асоціації психіатрів України
• МИКОЛА ПРОДАНЧУК - директор Інституту екогігієни і токсикології ім. Л.І. Медведя
• ІГОР ПОКАНЕВИЧ - директор Українського бюро ВООЗ
• МАРИНА ТКАЧЕНКО - експерт Інституту Горшеніна
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