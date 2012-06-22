На місці Шталагу-329 відкрили меморіал страченим

Про це повідомляє Департамент у справах ЗМІ та зв’язків з громадськістю Вінницької міської ради.

За повідомленням, реконструкція, яка передбачала вертикальне планування території поховання, перепланування проходів між братськими могилами та озеленення території тривала рік. Крім того, на місці колишнього «Шталагу №329», де за архівними даними в часи війни німцями було страчено 7,2 тисячі військовополонених, було встановлено нову огорожу, а над братськими могилами - влаштовані газони-насипи. Тут також з’явились тротуарні доріжки вздовж території поховання. Після спаду спеки роботи з благоустрою продовжаться, це стосується посадки ялинок, озеленення території.

Під час відкриття Меморіалу-поховання міський голова Володимир Гройсман зазначив, що усі меморіали, які знаходяться у місті, це наша пам’ять. Тому вони повинні утримуватись у належному стані. «Ми все не можемо зробити за один рік, отже плануємо поступово охопити всі території та привести їх до належного стану. Цьогоріч ми відродили Меморіал у сквері Козицького, в’їзд на вул. Примакова, а на меморіалі по вулиці Київській провели благоустрій, огородили територію і, в принципі, зробили всю заплановану роботу щодо приведення таких місць до належного стану та відповідного утримання». – сказав В.Гройсман.

Також сьогодні у Вінниці відбулась церемонія покладання композицій квітів та вінків у сквері Козицького до Меморіалу Слави за участю представників органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, громадських організацій, політичних формувань та громадськості міста.

Довідка УНІАН. За даними архівних документів, у роки Великої Вітчизняної війни на місці поховання був шталаг – постійно діючий великий стаціонарний табір для рядового та сержантського складу військовополонених. «Шталаг №329» був створений фашистськими загарбниками та існував на території Вінниці з серпня 1941 року до грудня 1943 року. Після проведених досліджень було встановлено, що на території концтабору поховано близько 7,2 тисяч радянських військовополонених.