В Україні на одного вождя менше
03:15, 24 червня 2012Суспільство
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У місті Шпола Черкаської області демонтували пам’ятник Леніну, який стояв на території цукрового заводу.
Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі обласної організації ВО "Свобода", демонтаж відбувся згідно з рішенням Шполянської міськради, прийнятим на вимогу депутатів від ВО "Свобода". Рішення про демонтаж було ухвалено до роковин вшанування жертв політичних репресій.
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