В Україні на одного вождя менше

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі обласної організації ВО "Свобода", демонтаж відбувся згідно з рішенням Шполянської міськради, прийнятим на вимогу депутатів від ВО "Свобода". Рішення про демонтаж було ухвалено до роковин вшанування жертв політичних репресій.