У Севастополі туристи потрапили під каменепад: загинула жінка

44-річна жителька Нікополя одержала відкриту черепно-мозкову травму, і померла у лікарні, повідомили УНІАН у прес-службі севастопольського управління МНС.

Інцидент стався в районі Чернореченського каньйону. Постраждала померла у лікарні наприкінці минулого тижня.

«Туристична група вирішила обійти скельний схил уздовж річки. Раптово почався каменепад. Один із каменів сильно вдарив жінку по голові. Вона знепритомніла. Прибулі рятувальники уклали її на ноші, і убрід переправили через гірську річку. На автомобілі довезли до села Морозовка, і передали бригаді швидкої допомоги», - йдеться у прес-релізі.

Туристку в тяжкому стані доставили до лікарні в Севастополі. Медики прооперували жінку, але через декілька днів вона померла.