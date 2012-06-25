Вiдкриття Центру обслуговування платникiв податкiв при ДПI у Святошинському районi м. Києва

До уваги журналiстiв! 26 червня 2012 року об 11:00 годинi за участi Голови ДПС України Олександра Клименка, Голови ДПС у м. Києвi Iрини Носачової та керiвництва Київської мiської державної адмiнiстрацiї вiдбудеться вiдкриття першого у мiстi Києвi Центру обслуговування платникiв податкiв при ДПI у Святошинському районi м. Києва. Мiсце проведення заходу: м. Київ, вул. Котельникова, 14. З приводу акредитацii звертатись за тел. 461-77-30, (067) 236-41-16.

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