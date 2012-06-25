Росія знову смакуватиме сирами уже п'яти українських виробників

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Росспоживнагляду.

«У період з 5 по 8 червня 2012 року комісією Росспоживнагляду проведена інспекція підприємств ПП «Рось» філія «Охтирський сирокомбінат» і ТОВ «Лозовський молочний завод» на їх відповідність вимогам Федерального закону від 12.06.08 №88-ФЗ «Технічний регламент на молоко і молочну продукцію». За результатами перевірок, а також розроблених заходів щодо усунення виявлених недоліків прийнято рішення про відновлення постачань сирів на російський ринок ПП «Рось» філіал «Охтирський сирокомбінат», - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що в лабораторію ФГУЗ «Центр гігієни і епідеміології в місті Москві» Росспоживнагляду надійшли 122 зразки сиру виробництва ПП КФ «Прометей» філіал «Менський сир», ТОВ «Гадячсир», ПАТ «Пирятинський сырзавод», ПАТ «Дубномолоко», з яких повністю досліджено 98 зразків продукції.

За даними Росспоживнагляду , 97% продукції вказаних сирзаводів відповідають російським нормам якості.

«В результаті на 95 зразки видані експертні висновки про відповідність санітарно-епідеміологічним правилам і нормативам», - йдеться в повідомленні.

При цьому підкреслюється, що Росспоживнагляд продовжує контроль за якістю сирів українських виробників, які надходять на територію Російської Федерації.

Як повідомляв УНІАН, 13 червня державна ветеринарна і фітосанітарна служба України направила Росспоживнагляду список із шести українських лабораторій, які можуть проводити дослідження для експорту продукції в Росію.

Нагадаємо, Росспоживнагляд у лютому за результатами досліджень встановив, що в складі сирів українських виробників ПП КФ "Прометей", АТ "Пирятинський сирзавод", ТОВ "Гадячсир", ТОВ "Лозовський молочний завод, ПП "Рось" філіал "Охтирський сирокомбінат", ПАТ "Дубномолоко" містяться рослинні жири, інформація про наявність яких не була вказана на етикетці. Це є порушенням російського техрегламенту на молоко і молочну продукцію. Внаслідок продукти виробництва цих підприємств потрапили під заборону для реалізації в Росії.

У середині травня відомство дозволило чотирьом українським заводам повернутися на російський ринок. Йдеться про продукцію підприємств "Пирятинський сирзавод", "Дубномолоко", "Гадячсир" і "Прометей".