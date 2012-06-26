МЗС: Вирок засудженим в Лівії українцям оскаржили

Про це повідомив міністр закордонних справ України Костянтин Грищенко сьогодніпід час зустрічі із рідними затриманих у Лівії українських громадян, поінформували УНІАН у Департаменті інформаційної політики МЗС.

Зокрема, за словами міністра, 20 червня за сприяння Посольства України в Лівії Офіс державних адвокатів Тріполі подав апеляцію з оскарження вироку в справі 19 українців, засуджених до 10 років позбавлення волі.

При цьому оплата послуг адвокатів здійснюється за рахунок коштів з МЗС України, зазначив К.Грищенко.

Він також повідомив, що дипломати Посольства України в Лівії на регулярній основі відвідують наших співвітчизників, забезпечують їх продуктами харчування, предметами особистої гігієни, надають можливість спілкування телефоном з рідними.

К.Грищенко висловив слова розуміння та підтримки рідним утримуваних у Лівії українців, запевнивши, що він особисто та всі українські дипломати щиро вболівають за долю наших співвітчизників, які опинилися в скрутних умовах, та вживатимуть усіх можливих кроків задля їх якнайшвидшого повернення на Батьківщину.

Як повідомляв УНІАН, 4 червня відбулося засідання військового суду Тріполі у справі 19 громадян України, двох громадян Росії і трьох громадян Білорусі, які з серпня 2011 року утримуються революційною бригадою „Аль-Каакаа”.

Суд підтвердив обвинувачення, висунуті лівійською прокуратурою, і визнав затриманих «винними в участі у ремонті військової техніки для режиму Каддафі, що використовувалася проти лівійського народу».

Згідно з вироком суду, один громадянин РФ засуджений до довічного ув’язнення, решта затриманих, зокрема, 19 українських громадян, один росіянин і троє громадян Республіки Білорусь засуджені до позбавлення волі строком на 10 років.