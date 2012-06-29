Кордон з Росією та Білоруссю буде перекритий через свято

У Чернігівській області на День Молоді на кордоні з Росією та Білоруссю буде припинено рух транспорту.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Чернігівської митниці, 29-30 червня 2012 року, у зв’язку з проведенням Міжнародного фестивалю слов’янських народів біля Монументу Дружби на нейтральній території біля пунктів пропуску: "Сеньківка" (Україна), "Веселівка" (Республіка Білорусь) та "Нові Юрковичі" (Російська Федерація) буде припинено рух транспортних засобів через пункт пропуску "Сеньківка - Нові Юрковичі, Веселівка" Чернігівської митниці.

Найближчими до пункту пропуску "Сеньківка - Нові Юрковичі, Веселівка" є пункти пропуску "Грем’яч – Погар" Чернігівської митниці та "Бачівськ – Троєбортне" Сумської митниці – на кордоні з Російською Федерацією, пункт пропуску "Нові Яриловичі - Нова Гута" Чернігівської митниці – на кордоні з Республікою Білорусь. Через них транспортні засоби зможуть перетнути державний кордон України.