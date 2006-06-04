Відкрився найбільший в Україні аквапарк

У курортному Бердянську на узбережжі Азовського моря урочисто відкрито найбільший в Україні аквапарк "Мис Доброї Надії".

Як повідомляє сайт Vlasti.net, новий аквапарк оформлений в оригінальному стилі і нагадує старовинний замок з екзотичними рослинами і безліччю басейнів. На його території встановлено 28 атракціонів-гірок для дітей і дорослих, 7 стартових комплексів: "Долина Змій", "Таємниця Бермуд", "Ніагара", "Вільне падіння", "Кільця удава", "Водна магістраль", "Цунамі", а також атракціони для любителів екстремального відпочинку: "Драконові Гори" і "Кільце Астероїдів".

До послуг відвідувачів представлено великий басейн з трьома вбудованими джакузі, 3,5 тисячі шезлонгів для відпочинку, кафе і ресторан, територія для відпочинку найменших відвідувачів з батьками, стоянка, що охороняється, медпункт, роздягальні, камери схову, душові, туалети.

Безпеку відпочивальників на воді забезпечують спеціально підготовлені Міністерством з надзвичайних ситуацій України рятувальники, а спокій на території аквапарку вартує охоронний підрозділ.