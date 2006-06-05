У піщаному кар’єрі загинули двоє дітей

Біля с.Свердловське Кобеляцького району Полтавської області внаслідок дитячих пустощів у піщаний кар`єр впали дві дівчинки (1990 та 1995 р.н.), яких було присипано піском товщиною близько 1 м.

Як повідомили УНІАН у Міністерстві з питань надзвичайних ситуацій, підрозділом Оперативно-рятувальної служби Кобеляцького району тіла загиблих дітей піднято на поверхню.