Азаров про Росію, кризу та ринки збуту

Як повідомляє Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету міністрів, про це повідомив прем’єр-міністр України Микола Азаров в інтерв’ю Житомирській обласній телерадіокомпанії в рамках своєї робочої поїздки на Житомирщину.

«Велику увагу приділяємо розвитку наших відносин з Росією. Це найбільший наш ринок - обсяг товарообороту сягнув 55 млрд доларів. Це дуже великий обсяг товарообігу», - наголосив М.Азаров.

Він також зазначив, що уряд шукає ринки збуту українських товарів в країнах Азії, Африки, Південної Америки.

«Скрізь, де наша продукція може знайти попит, ми ведемо роботу. В умовах фінансово-економічної кризи в Європі, це дуже важливо для нас», - сказав глава уряду.

Він, зокрема пояснив, що ознакою фінансово-економічної кризи в Європі є падіння обсягів виробництва, що може привести до зниження попиту і на українську продукцію.

«Третина нашої продукції йде в ЄС. Якщо країни менше будуть виробляти, значить, вони менше будуть споживати. А куди ж тоді подіти нашу продукцію?» - зазначив М.Азаров і додав, що в цьому контексті Україна велику увагу приділяє розвитку торгівельних відносин з Росією.