Донецькі водії матимуть головний біль через приїзд Януковича

Сьогодні, в день святкування 80-ї річниці створення Донецької області і приїзду Президента України Віктора Януковича, водіям рекомендують коригувати свій маршрут з урахуванням обмеження руху на центральних вулицях міста.

Про це повідомили в Управлінні ДАІ ГУМВС України в Донецькій області.

«У зв'язку з проведенням 6 липня 2012 року в місті Донецьку культурно-масових і розважальних заходів на честь святкування 80-ї річниці створення Донецької області і прибуттям на свято численних офіційних делегацій протягом дня, періодично, в центральній частині міста Донецька обмежуватиметься рух транспортних засобів на вулицях», - йдеться в повідомленнях з вказівкою трьох вулиць і трьох проспектів.

Рух автотранспорту по бульвару ім. Пушкіна здійснюватися не буде у зв'язку з проведенням масових дитячих розважальних заходів.

«Коригуйте свій маршрут руху з урахуванням обмеження руху на вказаних вулицях. Не залишайте транспорт на проїжджій частині в непередбачених місцях без нагляду, щоб не допустити заторів у дорожньому русі. Надавайте негайний і безперешкодний проїзд патрульним автомобілям з включеними звуковими і світловими сигналами. Неухильно виконуйте вимоги дорожніх знаків, покажчиків, жестів регулювальників», - значиться в повідомленні.