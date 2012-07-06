В Україні може подорожчати інтернет і кабельне ТБ

Кошти від цих платежів оцінюються у понад 1,6 млрд грн на рік, повідомляє «Коммерсант-Украина». Вони будуть акумулюватися у Фонді загальнодоступних телекомунікаційних послуг і будуть спрямовані на розвиток зв'язку в сільських та гірських районах та компенсацію збитків від надання послуг за державними тарифами. Розпорядником фонду буде НКРСІ.

Відповідно до законопроекту, кошти будуть розподілятися за конкурсною процедурою, однак головним інтересантом створення Фонду загальнодоступних послуг традиційно вважається "Укртелеком".

Компанія обслуговує близько 80% ринку фіксованого телефонного зв'язку, надаючи велику частину послуг за державними тарифами, до того ж є фактично єдиним фіксованим оператором в українських селах.