Росія заплатила за полігон у Криму

Про це УНІАН повідомили у Департаменті преси та зв’язків із засобами масової інформації Міністерства оборони України.

Як зазначається у повідомленні, міністерствами оборони України та РФ була проведена спільна робота щодо ліквідації заборгованості перед українською стороною за використання полігону злітно-посадкових систем “Нитка” у Криму. Вперше розрахунки було проведено у грошовому еквіваленті.

Цей факт констатували керівники оборонних відомств України та Росії під час двосторонньої зустрічі, яка відбулася в рамках 62-го засідання Ради міністрів оборони держав-учасниць СНД у Калінінграді.

Крім того, значну увагу сторони приділили питанням, пов’язаним з підготовкою і проведенням в Україні засідання Підкомітету з питань безпеки Українсько-Російської міждержавної комісії, яке заплановане на кінець липня – початок серпня.

Також розглядалися питання двостороннього співробітництва в оборонній сфері, зокрема, щодо можливостей підприємств українського оборонно-промислового комплексу для утилізації боєприпасів та ремонту кораблів і суден Чорноморського флоту РФ, які розташовані на території України, та інші питання.