Нафтогаз взяв у Газпромбанку кредит, щоб платити за газ

Компанія «Нафтогаз Україна» підписала договір з російським Газпромбанком про відкриття кредитної лінії на 2 млрд доларів. Про це йдеться в повідомленні «Нафтогазу», опублікованому сьогодні у виданні «Державні закупівлі».

Лінія відкрита строком на сім років, вартість її обслуговування складе 1 млрд 530 500 000 доларів. Передбачається, що залучені кошти будуть направлені на розрахунки за енергоносіїв, які «Нафтогаз» купує у «Газпрому».

Згідно з прогнозним балансом надходження і розподілу газу в Україні, в поточному році «Нафтогаз» має намір закупити у російської компанії 27 млрд кубометрів «блакитного палива», відзначає ИТАР-ТАСС.