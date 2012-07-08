Український фільм "Будинок з башточкою" переміг на кінофестивалі в Карлових Варах

Вчора, 7 липня 2012 р., на 47-му Міжнародному кінофестивалі в Карлових Варах відбулося офіційне нагородження переможців, повідомляє ТСН. Український фільм режисера Єви Нейман "Будинок з башточкою" виграв головний приз конкурсної програми "Від Сходу до Заходу".

Нагадаємо, картина "1+1 production" взяла участь у конкурсній програмі фестивалю "Від Сходу до Заходу". Всього в секції було представлено 12 картин, оцінювали їх 5 членів міжнародного журі.

"Я дуже зворушена, і мені неймовірно приємно. І я насправді дуже вдячна тим талановитим людям, які працювали зі мною і які мені довіряли. Для мене як для режисера, це визнання, для мене це надія, що мій наступний проект відбудеться", - розповіла режисер Єва Нейман.

Наташа Друбек, член журі конкурсу "Від Сходу до Заходу": "Завжди непросто вибирати, але з цим фільмом вийшло інакше. Він зачепив багатьох людей. Ми вибирали фільм в ході голосування, за допомогою пунктів, і я повинна сказати, що "Будинок з башточкою" переміг відразу. Він набрав найбільшу кількість пунктів. Тому нам не довелося дискутувати як у випадку з іншими фільмами. "Будинок з башточкою" зроблений дуже зрозумілим. Тут проглядається діалог з історією радянських фільмів, і ми насолоджувалися цим діалогом. Він був критичним, без героїчної перспективи минулого Другої світової війни. Мені він дуже сподобався, і я рада, що український фільм переміг. Хочу зазначити, що у фільмі присутня певна чуйність, особливо, що стосується операторської роботи. Ми бачили героя дуже близько, але не дуже інтимно. Я думаю це дійсно дуже хороший фільм, і він потрапить на багато фестивалів. Я сподіваюся на це".

Якорим Блажейовський, член журі, кінокритик: "Фільм "Будинок з башточкою" дуже мудрий, з правильно побудованими мізансценами, довгими кадрами, фільм чорно-білий на широкому екрані. З точки зору картини - це дуже сильно. Що в цьому фільмі нове - це певна дистанція до емоцій. Адже історія дуже сумна, як і в багатьох військових фільмах. Але ми стоїмо осторонь від емоцій. Може це і стало причиною, чому наше журі назвало цей фільм найкращим в цьому конкурсі".

Сценарій до фільму написаний за автобіографічним оповіданням Фрідріха Горенштейна "Будинок з башточкою". Мовчазне послання фільму - "людяною можна і потрібно залишатися завжди". Це трагічна історія восьмирічного хлопчика, який повертався з мамою в рідне місто з евакуації, взимку 1944 року. На півдорозі додому, на невідомому полустанку їх знімають з поїзда, так як мати хлопчика захворює на тиф і незабаром помирає. Дитина залишається один на один зі своїм горем, серед чужих людей яким, за великим рахунком, немає до нього справи. Довірившись незнайомцям, він продовжує свій шлях додому. Усе, що він запам'ятав про місце, де назавжди залишилася його мама, - це те, що на привокзальній площі стоїть старий будинок з башточкою.

У кінострічці знялися Альберт Філозов, Катерина Голубєва, Михайло Векслер, Віталій Лінецький, Марія Поліцеймако. Дев'ятирічний хлопчик, вихованець одеського інтернату, - Дмитро Кобецькой зіграв головну роль.