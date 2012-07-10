Кримчани зможуть оформити візи до Польщі за спрощеною схемою

"Кримчани за спрощеною схемою зможуть оформити візи до Польщі і Європи. Відкриття візового центру сприятиме подальшому розвитку міжнародної співпраці між Україною і Польщею, а також дозволить значно розширити контакти Криму з європейськими країнами", - йдеться у прес-релізі.

За даними Радміну Криму, польські пункти прийому візових анкет вже діють в Івано-Франківську, Львові, Тернополі, Києві, Одесі, Рівному, Луцьку, Донецьку, Дніпропетровську, Хмельницькому, Харкові і т.д.

Усього зараз у Криму працюють дипломатичні представництва семи країн і трьох міжнародних організацій.