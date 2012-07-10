Група "з корумпованими зв'язками" крала вугілля вагонами

Звинувачені вкрали у ДТЕК «Ровенькиантрацит» партію вугілля вартістю 200 тис. грн.

Як повідомили УНІАН у прокуратурі області, справа було порушено за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України.

Слідством встановлено, що у вересні-жовтні 2011 року учасники угрупування заволоділи вугіллям, що належало «Ровенькиантрациту», загальною вагою понад 680 тонн, вартістю майже 200 тис. грн. Злочинна діяльність групи була припинена співробітниками Управління СБУ в Луганській області.