Податківці за півроку зібрали для бюджету 2 млрд гривень

Про це заявив перший заступник Голови ДПС України – начальник податкової міліції Андрій Головач на оперативній нараді щодо результатів роботи податкової міліції у першому півріччі 2012 року.

Також, за словами начальника податкової міліції, у перші шість місяців цього року було попереджено незаконне відшкодування ПДВ на суму більше 630 млн. грн., з незаконного обігу вилучено товарів на суму понад 432 млн. грн. Виявлено близько 2,6 тис. злочинів у сфері оподаткування, до суду направлено кримінальних справ по 1355 злочинах.

«Податкова служба України впевнено йде шляхом перетворення з суворого та прискіпливого контролера на партнера вітчизняного бізнесу, змінюючи філософію його взаємовідносин з державою, - сказав під час свого виступу Андрій Головач. - Податкова міліція у цьому процесі відіграє важливу роль. Ми прагнемо звести до мінімуму спілкування з сумлінними платниками податків. Об’єкт уваги податкової міліції – тіньовий сектор та кримінальні оборудки з мінімізації податкових зобов’язань».

За словами Андрія Головача, податкова міліція України «в межах повноважень і надалі робитиме все задля забезпечення економічної безпеки держави, наповнення державного бюджету, підвищення добробуту суспільства».