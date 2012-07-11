СБУ спіймала на хабарах двох суддів

Підозрювані вимагали хабар в одного з учасників судового процесу за прийняття відповідного рішення у цивільній справі про розподіл майна подружжя.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, за 50 тис. дол. судді обіцяли посприяти у винесенні остаточного рішення у справі на користь позивача. Зловмисниці попередили, що у випадку відмови дати хабара суд задовольнить вимоги іншої сторони процесу.

Перші дві частини хабара – 5 тис. дол. та 80 тис. грн судді отримали через посередників, у ролі яких були близькі родичі однієї з хабарниць.

У ході спеціальної операції співробітники СБУ затримали «на гарячому» одну суддю та посередника під час отримання третьої частини хабара у сумі 35 тис. дол. Під час проведення обшуку в приватному будинку судді правоохоронці вилучили ці кошти, які були сховані у морозилці холодильника серед продуктів. Під час обшуку приватного помешкання іншої судді вилучено частину коштів від попереднього траншу хабара.

За матеріалами СБУ Генеральною прокуратурою України стосовно однієї з суддів порушено кримінальну справу за ч.4 ст.27 та ч.4 ст.369 (давання хабара) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про порушення кримінальної справи стосовно другої судді, йдеться в повідомленні.