УНІАН відкриває фотоекспозицію, присвячену проведенню Євро-2012

У четвер, 12 липня, УНІАН відкриває фотоекспозицію на зовнішніх вітринах агенції, присвячену успішному проведенню міжнародного футбольного свята в Україні та Польщі — Чемпіонату Європи з футболу 2012 року (Євро-2012).

Працівники фотосервісу УНІАН відібрали найяскравіші світлини, зроблені фотографами агенції під час матчів та у футбольних фан-зонах по всій країні. Технічну підтримку ФотоУНІАН під час Євро-2012 надавало офіційне представництво компанії Canon в Україні.

УНІАН запрошує киян та гостей столиці переглянути нову фотоекспозицію, пригадати запеклу боротьбу на футбольному полі та веселі гуляння футбольних фанатів, ще раз подивитись на головних футбольних героїв Чемпіонату Євро-2012 та згадати головну спортивну подію цього року в Україні.