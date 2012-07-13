Довелося закрити тунель на кордоні США та Канади

Раніше невідомий подзвонив у канадську поліцію з повідомленням, що тунель замінований.

На місці заявленого теракту працюють як американські, так і канадські вибухотехніки. Тунель обстежується за допомогою собак і спеціальних засобів. Усі, хто був усередині тунелю, евакуйовані. Організовано рух через наземний об'їзд.