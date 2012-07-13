Довелося закрити тунель на кордоні США та Канади

05:37, 13 липня 2012
Суспільство
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Прикордонний тунель, що сполучає американський Детройт і канадський Віндзор, перекритий поліцією через загрозу теракту, повідомляє Reuters.

Раніше невідомий подзвонив у канадську поліцію з повідомленням, що тунель замінований.

На місці заявленого теракту працюють як американські, так і канадські вибухотехніки. Тунель обстежується за допомогою собак і спеціальних засобів. Усі, хто був усередині тунелю, евакуйовані. Організовано рух через наземний об'їзд.

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