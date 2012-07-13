Українські металурги чекають кінця Рамадану і сезону відпусток

Металургійний бізнес очікує підйом. Так вважають в Мінекономрозвитку, пише Комерсант-Україна.

До кінця липня ціни на металопродукцію на світових ринках збільшаться, повідомив начальник відділу розвитку гірничо-металургійного комплексу і хімічної промисловості Міністерства економічного розвитку і торгівлі (МЕРТ) Юрій Деркач: "За останній тиждень дещо зросли ціни на заготовку, арматуру і катанку, а з другої половини липня експортери поступово підвищують свої котирування".

Підвищенню попиту сприяє реалізація антикризової програми в Євросоюзі, на яку було виділено 130 млрд євро, підтримка стабільних темпів зростання в США завдяки м'якій грошово-кредитній політиці, а також пожвавлення в реальному секторі економіки Китаю в результаті впровадження урядом стимулюючих заходів. За даними МЕРТ, всі ці заходи в IV кварталі створять додатковий попит в обсязі 2,3 млн т, а також призведуть до зростання цін на металургійну продукцію на 11-12%.

"Ми очікуємо зростання попиту в кінці літа, коли завершиться місяць Рамадан (цього року 19 серпня) і сезон відпусток в північній півкулі", - заявив генеральний директор Маріупольського меткомбінату ім. Ілліча Володимир Бойко. Аналітик ІК "Ренесанс Капітал" Борис Красноженов наголошує, що найбільшим зростання споживання буде в Китаї. Ще один ринок, який буде рости, - це Європа, куди в I півріччі України поставила близько 20% металопродукції, говорить аналітик ІК Eavex Capital Іван Дзвінка.

Зростання попиту та цін на металопродукцію в другому півріччі 2012 року частково компенсує втрати, які понесли українські металурги через падіння ринків за перші шість місяців, прогнозує Борис Красноженов. У першому півріччі України знизила обсяг виробництва сталі на 12,2%, до 13,1 млн т.

Втім, принципово поліпшити ситуацію в українській металургії в цьому році не вдасться, вважає голова Федерації металургів Сергій Притаманов. "Реальним вирішенням проблем металургів міг би стати ріст попиту на внутрішньому ринку, який можна створити за рахунок масштабних інфраструктурних проектів. Меткомбінати ведуть переговори з Кабінетом міністрів про це вже не один рік, але поки ми чуємо тільки обіцянки», - констатує він.