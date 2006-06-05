Семінар для журналістів «ВІЛ/СНІД: 25 років боротьби з епідемією»

У 2006 році виповнюється 25 років з того часу, коли були зареєстровані перші випадки захворювання, що згодом отримало назву ВІЛ/СНІДу. Протягом цих років від СНІДу у світі померло понад 20 мільйонів осіб, а загальна кількість людей, що живуть з ВІЛ/СНІДом, на сьогоднішній день складає приблизно 40,3 мільйони. Проте минулі роки беззаперечно можна назвати не лише роками людських трагедій, а й роками боротьби людства з епідемією. Запрошуємо вас дізнатися більше про те, як розвивалася ситуація з епідемією ВІЛ/СНІДу в світі та Україні, а також про останні події у сфері боротьби з ВІЛ/СНІДом на семінарі для журналістів «ВІЛ/СНІД: 25 років боротьби з епідемією». Семінар відбудеться 9 червня 2006 року з 10:00 до 14:00 в приміщенні Тренінгового центру МТІ за адресою: вул. Ігорівська 14а, м. Київ. Участь у семінарі є безкоштовною та відкритою для журналістів з Києва і регіонів. З метою залучення регіональних журналістів МБО «Трансатлантичні партнери проти СНІДу» відшкодує учасникам семінару з регіонів вартість проїзду до Києва і назад у купейному вагоні за умови надання підтверджуючих проїзних документів (квитків).

Просимо підтвердити своє бажання взяти участь у семінарі до 7 червня 2006 р., надіславши повідомлення Лесі Ничипоренко за адресою: lnichiporenko@tpaa.net або за тел. (044) 238-64-62 та вказавши і’мя особи, що буде присутня на семінарі, і назву вашого ЗМІ. Будемо раді бачити вас на семінарі та сподіваємося на плідну співпрацю!

З повагою,

Тетяна Петрущак

Координатор Програми тренінгів для журналістів

МБО «Трансатлантичні партнери проти СНІДу»