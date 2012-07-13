УАПЦ хочуть заборонити правити служби в Андріївській церкві

В УАПЦ вважають це спробою позбавити їх храму, пише Комерсант-Україна.

Питання про необхідність заборонити УАПЦ щоденні богослужіння в Андріївській церкві підняв голова наглядової ради Національного заповідника "Софія Київська", академік Петро Толочко.

Він заявив, що недавно відвідав храм і переконався, що пам'ятник архітектури перебуває "у жахливому стані".

У 1919 році церква була передана УАПЦ і перебувала в її користуванні до 1938 року. У 2001 році Кабінет міністрів дозволив УАПЦ використовувати приміщення Андріївської церкви для богослужінь під час великодніх свят, в дні дванадесятих і храмових свят. У 2009 році УАПЦ дозволили проводити богослужіння в храмі щодня.

"Зараз церква знаходиться в управлінні УАПЦ, і подивіться, у що вона перетворилася! Там ходять якісь напівобірвані служки, горять свічки, все це крапає на підлогу, і ніхто не прибирає. Кіптява летить на стіни, осідаючи на безцінних фресках", - обурився Толочко. За його словами, питання про збереження пам'ятки слід вирішувати "на державному рівні": "Це повинен бути музейний комплекс, а не храм. Якщо і пускати туди релігійників, то тільки на великі свята, наприклад на Великдень".

Проти інтенсивної експлуатації пам'ятника виступає і завідувачка відділом "Андріївська церква" заповідника "Софія Київська" Жанна Литвинчук.

Пропозицію заборонити в Андріївській церкві щоденні богослужіння в УАПЦ вважають провокацією. "Свічки їм коптять! Це не свічки, а душі у деяких коптять, - заявив прес-секретар УАПЦ протоієрей Євген Заплетнюк. - Це міф. Свічки однаково коптять у всіх храмах, де проходять православні богослужіння: і у Володимирському храмі, і в Лаврі. Мова йде про спробу позбавити УАПЦ будівлі Андріївської церкви, що історично належить нам ще з минулого століття. Ймовірно, на думку наглядової ради "Софії Київської" активно впливають представники інших конфесій ".