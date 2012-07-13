У Києві заборгували 68 мільйонів зарплати

У Києві заборгованість з виплати заробітної плати становить 68 млн грн.

Як повідомили УНІАН у відділі зв’язків із ЗМІ прокуратури Києва, такі дані прозвучали сьогодні на підсумковій колегії у столичній прокуратурі.

Як зазначається у повідомленні, причиною цього є те, що 70% відсотків боргу належить підприємствам оборонно-промислового комплексу, які фінансуються з державного бюджету та не мають державних замовлень.

При цьому навіть при наявності грошових коштів керівниками деяких підприємств оборонно-промислового комплексу заробітна плата не виплачується, заявляють у прокуратурі. Так, стосовно виконувача обов’язків директора "НДІ" Оріон» порушено кримінальну справу, який заборгував працівникам інституту понад 2 млн грн. За позовами прокуратури Шевченківського району Києва 328 працівникам державного підприємства «НДІ» Оріон» уже сплачено 1,8 млн грн і на даний час вирішується питання щодо остаточного погашення боргу.

Також порушено кримінальні справи стосовно й керівників потужних столичних підприємств ЗАТ «Атек» та ВАТ НВП «Каскад», які не виплатили працівникам 1,4 млн грн та 587 тис. грн відповідно.

Загалом, як зазначив на колегії прокурор Києва Анатолій Мельник, з початку року прокуратурою столиці порушено 42 кримінальні справи відносно керівників підприємств, які безпідставно не виплатили своїм працівникам зарплату. 36 справ уже направлено до суду. Після реагування прокуратури виплачено майже 100 млн грн заборгованості, до відповідальності притягнуто 110 посадовців підприємств, винних у порушенні конституційних прав громадян.

На колегії було піддано серйозній критиці роботу органів контролю, які не вживають заходів до порушників трудових прав громадян, маючи на те всі повноваження, зазначається в повідомленні.