Аграрна біржа готується ввести ф'ючерсний контракт у гривні

Про це заявив керівник Аграрної біржі Олександр Марюхнич в інтерв'ю журналу «Мониторинг биржевого ринка», повідомили УНІАН у прес-службі біржі.

О.Марюхнич підкреслив, що на Аграрній біржі здійснюється підготовка до створення строкового ринку, який включає повноцінну роботу клірингового центру, ф'ючерсні контракти в національній грошовій одиниці, електронну платформу торгів та інші новації.

«Наша мета - впровадження внутрішнього ф'ючерсу, номінованого в національній валюті. Цей контракт буде направлено на українських учасників біржового аграрного ринку. Для того, щоб це зробити, потрібно провести колосальну просвітницьку роботу з представниками ринку, оскільки мало хто зараз розуміє переваги механізму використання цього інструменту. Згідно з нашими прогнозами, ф'ючерс має з'явитися на ринку через кілька років. Це дуже амбітні плани Аграрної біржі, але ми віримо, що зможемо їх реалізувати", - сказав О.Марюхнич.

Він також додав, що для успішної реалізації цього проекту Аграрна біржа вже розпочала переговори з провідними консультантами і консалтинговими компаніями з питань розвитку біржового ринку, які мають колосальний досвід з розвитку біржового ринку у світі.

За оцінками експертів Аграрної біржі, дієвий біржовий майданчик дасть багато переваг для аграрної галузі і держави в цілому. Наприклад, для сільгоспвиробника - можливість реалізовувати свою продукцію за ринковими цінами.

«На основі біржових механізмів сформується справедлива ціна, за якою здійснюватимуться і експортні операції. Наслідком цих інструментів стане те, що аграрій матиме додаткові кошти, які він зможе використовувати для підвищення врожайності, розробки нових технологій, придбання техніки», - пояснив заступник керівника Аграрної біржі Костянтин Балицький.

Крім того, ф'ючерсний ринок дозволить покупцеві і продавцеві хеджувати свої цінові ризики. Тому коливання на світових ринках істотно не вплинуть на доходи аграріїв, а також аграрної галузі нашої країни. Аграрії матимуть упевненість у своїх доходах за рік, і не турбуватися про втрату «хорошої» ціни - всі їх можливі збитки або теоретичні доходи переводитимуться через ф'ючерсний контракт на спекулянтів. Саме вони братимуть на себе ризики коливання ціни.

Наголошується, що можливість страхувати ціни за допомогою ф'ючерсної торгівлі в майбутньому забезпечить процвітання аграрних підприємств, розвиток фінансового сектору країни (банки більш охоче фінансуватимуть аграрний сектор), а також реалізацію виробничого і експортного потенціалу АПК України.