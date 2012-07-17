Тисячі туристів застрягли на шляху до Криму
08:48, 17 липня 2012Суспільство
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Сьогодні вранці кілька поїздів не змогли дістатися на півострів.
Потяги запізнюються як мінімум на дві години
Фірмовий «Гірник» сполученням Донецьк-Севастополь (№ 47), Вітебськ - Сімферополь (№ 491), Дніпропетровськ - Сімферополь (№ 89), Москва-Сімферополь (№ 29), Кривий Ріг - Сімферополь (№ 143) запізнюються щонайменше на дві години. Наприклад, київський № 39 повинен був прибути о 4.15, але до 8.00 його ще немає, пише "Сегодня".
У довідковому зустрічаючих заспокоюють: «Не хвилюйтеся, просто зникла електрика».
«Судячи з того, що кримські електрички за напрямами Євпаторія, Севастополь відправляються за розкладом, несправність мереж десь в районі Новоолексіївка, Мелітополь», - припускають місцеві таксисти, які нудьгують на привокзальній площі без роботи.
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