У Чернівецькій області вбили солдата

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Чернівецької області, тіло солдата було виявлено вчора, 18 липня, близько 17-ї години.

За даним фактом порушено кримінальну справу за ч.1 ст.115 КК України (навмисне вбивство), яка перебуває у провадженні слідчого управління УМВС України в Чернівецькій області.

На даний час виконуються всі необхідні слідчі дії та оперативні заходи для з’ясування обставин скоєного злочину. Хід слідства взято на контроль прокуратурою Чернівецької області.

В УМВС області підтвердили даний факт вбивства військовослужбовця. "Так, на полігоні у Сторожинецькому районі дійсно виявили тіло солдата", - повідомив прес-секретар УМВС у Чернівецькій області Роман Мігорян.

У військовій прокуратурі Чернівецького гарнізону ситуацію наразі не коментують, посилаючись на те, що обставини смерті солдата з`ясовані не повністю. Військові прокурори повідомили, що інформацію про даний випадок оприлюднять трохи згодом.

Про особу загиблого наразі нічого невідомо. З неофіційних джерел місцевим ЗМІ стало відомо, що солдат із Дніпропетровської області.