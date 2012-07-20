Невідомий із шприцем пограбував ломбард

Як повідомили УНІАН у Відділі зв'язків із громадськістю Головного управління МВС України в Донецькій області, напад на співробітницю стався приблизно об 11.30 у приміщенні ломбарду, розташованого за адресою: бульвар Шевченка, 77.

Використовуючи одноразовий медичний шприц, частково заповнений невідомою рідиною, зловмисник зробив жінці ін'єкцію, після чого, заволодівши грошима й двома мобільними телефонами, втік.

За даним фактом порушено кримінальну справу за ч. 3 ст.187 КК України (розбій, сполучений із проникненням у житло, інше приміщення або сховище).

У міліції описали прикмети підозрюваного: це чоловік слов'янської зовнішності, на вигляд 35-40 років, зріст 165-170 см, міцної статури, очі блакитні, волосся коротке, густе, світле.

Правоохоронці звернулися з проханням до жителів міста й регіону, до всіх, кому щось відомо про цього зловмисника, повідомити про це до міліції.