Данилишин пророчить Росії та Україні торговельні суперечки у межах СОТ

Колишній міністр економіки України Богдан Данилишин вважає, що між Києвом та Москвою після набуття членства Росії у Світовій організації торгівлі можуть виникнути суперечки у питаннях торгівлі продукцією металургійної та сільськогосподарської галузей, а також хімічної промисловості.

Про це він написав на своєї сторінці у мережі Facebook.

«Росія має намір вести достатньо агресивну політику у СОТ. У цьому зв’язку для України вкрай важливо використовувати основні механізми СОТ щодо захисту внутрішнього ринку та механізми сприяння експорту української продукції. На мій погляд, найбільш можливими торговельними суперечками, де можуть пересікатися інтереси українських і російських виробників на світовому ринку, є металургійна галузь, хімічна промисловість та сільське господарство», - зауважив Б.Данилишин.

Він переконаний, що Україна та Росія для вирішення спірних питань мають вести системну роботу з галузевими асоціаціями й активізувати співробітництво між ними.

Почати спільну роботу, на думку Б.Данилишина, можна у напрямку захисту ринків від імпорту з третіх країн. «Думаю, що можна розпочинати спільну діяльність щодо захисту від масового імпорту з третіх країн, а також формування найбільш вигідних торговельних контрактів для виробників України та Росії. Для мене це питання є особливо актуальним саме тому, що в 2008 році під час мого перебування на посту міністра економіки України, наша держава стала членом СОТ, в цей період було прийнято ряд визначальних документів щодо активізації торговельно-економічного співробітництва, в тому числі програму соціально-економічного та програму інноваційного розвитку країн СНД. У 2008 році ми розпочали переговори з Європейським Союзом та Європейською асоціацією вільної торгівлі щодо зони вільної торгівлі», - написав екс-міністр економіки.

Разом з тим, Б.Данилишин переконаний, що зараз Україні треба вести агресивнішу політику в рамках СОТ. “У даний час головне завдання – підготовка висококваліфікованих кадрів, які здатні використовувати умови і принципи СОТ для захисту національних інтересів і проведення, я б так сказав, «агресивної» української політики на світовому ринку. Саме тут треба показувати силу і всю могутність щодо захисту і просування національного виробника”, - зазначив Б.Данилишин.

Як повідомляв УНІАН, 16 липня на нараді про стан і перспективи розвитку чорної металургії Президент Росії Володимир Путін заявив, що РФ має намір використовувати потенціал СОТ для подолання бар'єрів для поставок металопродукції до інших країни, зокрема і до України.

«Природно, належить долати й істотні бар'єри. У різних країнах відносно російської металургійної продукції, як ви знаєте, діє понад 20 обмежувальних заходів, зокрема, в США, в країнах ЄС, Мексиці, Туреччині, Індонезії, Китаї, Таїланді і, на жаль, Україні. Через це наші компанії щорічно втрачають від 1,5 до 2 мільярдів доларів. Щоб змінити ситуацію, необхідно активніше використовувати потенціал Світової організації торгівлі, повноцінним членом якої Росія вже практично стала», - заявив В.Путін.

Сьогодні, 20 липня, міністр економічного розвитку і торгівлі Петро Порошенко наголосив, що Україна і Росія ведуть активну роботу з питання взаємного зняття обмежень у двосторонній торгівлі.