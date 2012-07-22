У Полтаві водій маршрутки збував наркотики «не відходячи від каси»

Про це УНІАН повідомили у ВЗГ УМВС України в Полтавській області.

За їх даними, 53-річний полтавчанин, раніше судимий за наркотики, рухаючись за маршрутом «Огнівка-Левада», домовлявся з клієнтами телефоном про місце і час збуту наркотику, а потім тут же, при пасажирах, збував «дурман» клієнтам. Деякі з них навіть сідали у маршрутку на переднє сидіння, де водій продавав їм чергову дозу.

Співробітники міліції затримали зловмисника «на гарячому», під час чергового збуту своєму клієнтові опію ацетильованого на одній із зупинок у Полтаві. Під час обшуку в автомобілі «Газель» міліціонери вилучили наркотичний засіб - опій, а також ангідрит, який використовується для виготовлення наркотиків і гроші в сумі 500 гривень. Окрім цього, в салоні маршрутки міліціонери виявили кастет, який водій возив з собою нібито для самооборони.

Під час затримання водій маршруту був в неадекватному стані. За всіма ознаками він перебував у стані наркотичного сп'яніння. Міліціонерам затриманий пояснив, що наркотики він знайшов на вулиці і вирішив залишити їх собі.

Зараз за даним фактом порушено кримінальну справу за частиною 2 статті 307 Кримінального кодексу України - незаконне виготовлення і збут наркотичних засобів. Санкція даної статті передбачає покарання у вигляді позбавлення свободи на термін від п'яти до десяти років з конфіскацією майна. Розпочато досудове слідство.