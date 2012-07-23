Солдата на буковинському полігоні задушили ременем від протигаза

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав начальник УМВС України у Чернівецькій області Микола Харабара.

Із п'яти висунутих версій наразі розглядається лише одна. Правоохоронці впевнені, що солдата вбили військові товариші по службі.

За словами М.Харабари, розслідування даної справи вийшло на фінішну пряму. «Є основна версія, яка пов'язана тільки із військовою службою та військовослужбовцями. Після двох днів інтенсивної роботи посиленої оперативної слідчої групи із п'яти версій залишилась одна основна версія – солдата вбили товариші по службі», - сказав начальник УМВС.

Він повідомив, що однією із версій є та, що солдата задушили ременем від протигаза. «Хлопця душили у схожий спосіб, котрий використовують спецпризначенці”, - сказав М.Харабара.

За даними правоохоронців, військові черевики вбитого були чистими - без трави, листя та ґрунту. На місці, де знайшли тіло, - відсутні ознаки боротьби. Це породило версію, що солдата вбили не там, де знайшли тіло. Найбільше запитань у правоохоронців до місця, де виявили тіло. Детальнішої інформації правоохоронці не надають, щоб не зашкодити слідству.

Як повідомляв УНІАН, 18 липня близько 17-ї години на території військового полігону в Сторожинецькому районі Чернівецької області виявлено тіло 23-річного військовослужбовця однієї з військових частин Чернівців.

За даним фактом порушено кримінальну справу за ч.1 ст.115 КК України (навмисне вбивство), яка перебуває у провадженні слідчого управління УМВС України в Чернівецькій області.