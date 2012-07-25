В Одесі встановлять копію пам'ятника Суворову

Як передає кореспондент УНІАН, за ініціативи групи депутатів від Партії регіонів сьогодні на сесії Одеська міськрада ухвалила рішення встановити в Одесі на перехресті проспекту Добровольського і Дніпропетровської дороги копію пам'ятника російському полководцеві Олександру Суворову роботи скульптора Бориса Едуардса.

Цей пам'ятник було встановлено у місті 1914 року, а після війни, в 1945 році, влада ухвалила рішення передати його до Ізмаїла - з урахуванням заслуг полководця за взяття міста російськими військами.

За словами депутата від ПР Геннадія Труханова, який виступив на сесії, для установки копії пам'ятника залучено позабюджетні кошти. За деякими відомостями, ці роботи будуть завершені восени, напередодні виборів до Верховної Ради, в яких має намір взяти участь по мажоритарному округу і Г.Труханов.

Міськрада також ухвалила рішення про перенесення пам'ятника робітникам одеського заводу «Більшовик», які загинули під час Великої Вітчизняної війни.

Депутат Сергій Бовбалан, який виступив на сесії, відзначив, що члени міськради фактично лише узаконюють вже виконане перенесення цього пам'ятника, до чого причетний лідер фракції ПР в міськраді Г.Труханов. «Поряд із заводом «Більшовик» пам'ятника вже немає, - відзначив С.Бовбалан, - хоча ніхто не давав дозволу на перенесення його з Балтської дорогі в інше місце, не узгоджував перенесення скульптури».

Він запропонував зняти питання з обговорення, а присутньому в сесійному залі прокуророві Одеси Геннадієві Фуртату розібратися з самовільним перенесенням пам'ятника.

Тим часом депутати не підтримали С.Бовбалана, а ініціатор проекту рішення Г.Труханов досить нервово відреагував на критику колеги: «От узяти б тебе, Бовбалан, за вухо, і привести туди, показати, де встановлено пам'ятник».