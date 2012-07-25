Кличко вимагає від Януковича зберегти театр, де грали Ступка і Роговцева

Про звернення до Президента України Віктора Януковича, генерального прокурора України Віктора Пшонки, голови КМДА Олександра Попова і прокурора м. Києва Анатолія Мельника УНІАН повідомили у прес-службі політичної партії "УДАР Віталія Кличка".

В “УДАРі” наголошують, що “Сузір’я” створене у 1988 році як перший ангажементний театр в Україні. За час роботи закладу у ньому грали такі корифеї сцени, як Богдан Ступка, Ада Роговцева, Лариса Кадирова, Раїса Недашківська, Остап Ступка та інші.

“Проте, не зважаючи ані на історію театру, ані на його суспільну значимість, приміщення театру було внесене до переліку об’єктів, які підлягають приватизації шляхом продажу на аукціоні”, - йдеться у заяві.

У партії зазначають, що рішення Шевченківської райради у м. Києві є відверто незаконним “адже відповідно до п. «б». ч. 2 ст. 5 Закону України «Про приватизацію державного майна» не підлягають приватизації заклади культури, що забезпечують державні соціальні нормативи у сфері обслуговування населення закладами культури. А відповідно до ч. 6 ст. 21 Основ законодавства України про культуру не допускається ліквідація закладів, підприємств і організацій культури у зв'язку з позбавленням їх приміщень, які передаються у власність чи безплатне користування релігійним організаціям, а також їхнє перепрофілювання з іншою метою під час роздержавлення і приватизації”.

В “УДАРі” заявляють, що не дозволять знищити “Сузір’я” і жоден інший культурний об’єкт столиці.