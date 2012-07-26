На Вінничині відбудеться ІІІ Міжнародний хоровий фестиваль ім. Павла Муравського

ІІІ Міжнародний хоровий фестиваль ім. Павла Муравського відбудеться 28-29 липня на Малій Батьківщині маестро, в селі Дмитрашківка Піщанського району Вінницької області. Фахівці стверджують, що після Олександра Кошиця тільки Муравський досягнув найвищої чистоти звучання українського хорового співу! Це одне з не багатьох існуючих виключень, коли ще за життя видатному митцю віддається заслужена шана, повага й гідно поціновується його творчість. Саме тому вже третій рік поспіль напередодні Дня народження Павла Івановича на Дмитрашківській землі ллється українська пісня у виконанні найкращих хорових колективів з України, Польщі, Росії, Придністров’я.

Довідка:

Визнаний маестро українського хорового мистецтва Павло Іванович Муравський - гордість Вінниччини і всієї держави. Народний артист, Герой України, лауреат Державної премії ім. Шевченка та міжнародної премії ім. Вернадського, повний кавалер орденів «За заслуги», дійсний член Академії мистецтв України, професор (зараз консультант) Національної музичної академії ім. Чайковського, незмінний керівник хорових капел «Трембіта» і «Думка». Та не в титулах і званнях велич цієї мудрої і вольової людини – він твердо стоїть на захисті суто національного ладового звучання українських пісень.

Цього року фестиваль проходить в рамках підготовки до відзначення 200-річчя з Дня народження Т.Г.Шевченка. Гості послухають відомий шевченківський твір «Реве та стогне Дніпр широкий» у виконанні зведеного хору, який налічуватиме в собі близько 200 чоловік, під керівництвом самого Метра – Павла Івановича Муравського. Учасники фестивалю виконуватимуть один із творів Кобзаря.

Організатори:

-Громадська благодійна організація «Фонд ім.П.Муравського», Голова правління - Віктор Михайлович Кирнасівський,

-Благодійний фонд «Батьківська земля», Голова правління - Оксана Калетник.

За сприяння Міністерства культури і туризму України, Міністерства закордонних справ України, посольства України в республіці Польща, посольство України у Російській Федерації, посольство України в Молдові.

В рамках фестивалю відбудеться прес-конференція для журналістів. Окрім заходу ЗМІ відвідають Меморіальну садибу-музей видатного земляка, що побудована на місці рідної хати П.Муравського та особисто познайомляться з Метром хорового співу.

Акредитація до 27 липня 14:00 за телефоном - 097-461-71-10.

Відповідальна особа – Вікторія Лібовнер.

Програма заходу:

28 липня (субота)

12.00-22.00 – заїзд міжнародних та всеукраїнських хорових колективів, реєстрація учасників, розселення та концерт за місцем розселення.

29 липня (неділя)

До 11.00 – заїзд місцевих колективів, реєстрація та жеребкування; реєстрація представників акредитованих ЗМІ; відвідування хоровими колективами Меморіальної садиби-музею Павла Муравського; культурно-просвітницька програма «Зачарована долина», репетиції хорів;

10.00 - 11.00 – прес – конференція Оргкомітету;

11.00 - 12.00 – зустріч з П.І.Муравським. Майстер-клас Павла Муравського (робота із зведеним хором за програмою заходу)

12.00 – 13.00– урочисте відкриття фестивалю;

13.00 – 15.00 – програмні виступи учасників фестивалю;

15.00 - 16.00 - підведення підсумків фестивалю, нагородження учасників фестивалю;

Презентація робіт учасників Міжнародного Пленеру художників.

Урочисте закриття фестивалю;

16.00– 18.00 – гала-концерт учасників фестивалю. Нагородження учасників фестивалю;

18.00 - 22.00 – підсумковий круглий стіл; святковий банкет; прес-клуб;

22.00 -23.00 – від’їзд хорових колективів.

Співзасновники фестивалю:

-Міжнародна громадська організація «Четверта хвиля»;

-Товариство в Придністров’ї ім. О. Бута;

-Міжнародна громадська організація Україна-Польща-Німеччина;

-Міжнародна громадська організація товариство «Україна-Світ»;

-Товариство зв’язків з українцями за межами України.

Інформаційні спонсори:

Українське національне інформаційне агентство Укрінформ; Українська світова інформаційна мережа (УСІМ); Телерадіокомпанія Придністровської Молдовської республіки; Газета «Культура»; Всеукраїнський культурологічний тижневик «Слово просвіти»; Журнал «Український світ»; Газета «33 канал»; Газета «Вінниччина»; Вінницька обласна Державна телерадіокомпанія (ВДТ).