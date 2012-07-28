На хабарі затримали податкового ревізора

Про це УНІАН повідомили у Відділі зв’язків із ЗМІ прокуратури Києва.

За їх даними, податківець у ході перевірки комерційного підприємства одержав 2,5 тис. дол хабара за непроведення зустрічної перевірки його контрагентів.

За вказаним фактом корупційних дій податківця розпочато дослідчу перевірку, за результатами якої буде вирішено питання щодо порушення кримінальної справи.