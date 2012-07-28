Янукович зустрівся з Патріархом Кирилом у Криму

Як повідомили УНІАН у прес-службі Глави держави, під час розмови В.Янукович високо оцінив традицію масштабного святкування помісними православними церквами Дня хрещення Київської Русі-України та пам’яті Великого князя Володимира, який відзначається 28 липня.

Глава Української держави зазначив, що заходи, подібні до сьогоднішньої святкової літургії, «наочно демонструють важливу роль церкви у суспільстві, її вплив на моральний стан людей».

Зі свого боку Предстоятель РПЦ підкреслив важливість проведення святкування Дня хрещення Київської Русі-України, яке цього року співпало з важливою подією – 20-річчям предстоятельського служіння церкві Блаженнійшого митрополита Володимира.

Зустріч відбулася після завершення заходів, запланованих в рамках візиту Патріарха Кирила в Україну з нагоди Дня хрещення Київської Русі-України.