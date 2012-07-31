У будинку в центрі Києва зірвався і загорівся ліфт: жінку госпіталізували

Як повідомляє сайт МНС, пожежно-рятувальні підрозділи виїхали за вказаною адресою за підвищеним номером виклику. Коли вони прибули на місце події, полум’я охопило всю ліфтову шахту. Вогонь настільки швидко набирав обертів, що виникла загроза розповсюдження полум’я на дах будівлі. У зв'язку з цим довелося залучити додаткові сили та засоби пожежно-рятувальної служби.

Під час гасіння пожежі рятувальники звільнили з ліфта 51-річну мешканку будинку, яка отримала травми внаслідок падіння з третього поверху. Жінку госпіталізували до лікарні.

О 08:00 вогнеборці локалізували пожежу, а о 8:34 – ліквідували.