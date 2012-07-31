Біля Ялти горять вже 8 гектарів лісу

Як повідомили УНІАН у прес-службі кримського управління МНС, на місці події працюють близько 500 осіб і майже 50 одиниць техніки, зокрема вертоліт Мі-8 із зливним пристроєм. Боротися з вогнем заважають сильний вітер і скелі.

"Проводяться заходи щодо локалізації пожежі. Загрози життю і здоров'ю людей немає", - повідомляє кримський главк МНС, спростовувавши інформацію деяких ЗМІ про евакуацію жителів.

Це друга велика пожежа в заповіднику за останній час. Місяць тому там вигоріли 8 га. Причиною пожежі тоді назвали блискавку, що влучила в дерево. Через що сталася нинішня НП, поки не повідомляється.