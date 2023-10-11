Вони стосуватимуться власників нічних закладів, ресторанів.

Правоохоронці разом з народними депутатами напрацювали законопроект, яким передбачено суттєве підвищення штрафів за порушення роботи розважальних закладів під час комендантської години.

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко зазначив, що законопроектом передбачено внести зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення дощо відповідальності власників суб’єктів господарювання та фізичних осіб-підприємців за роботу, зокрема, нічних закладів, ресторанів під час комендантської години. Клименко розповів, що вони законодавцям запропонували встановити штафи до власників таких закладів, які працюють під час комендантської години.

"Це буде стосуватися адміністративного покарання саме власників. Ми пропонуємо, щоб ці штрафи становили: 34-170 тисяч гривень, якщо такі порушення були здійснені вперше, а якщо повторно протягом року, то штраф пропонується в розмірі 340-680 тисяч гривень", - повідомив міністр внутрішніх справ України в ефірі телемарафону.

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Клименко вважає, що в найближчий час Верховна Рада розгляне ці пропозиції. Відповідаючи на запитання щодо дій правоохоронців, які не реагували на роботу київського закладу Boho Club, який довгий час працював під час комендантської години, як показало журналістське розслідування, Клименко зазначив, що проводиться службова перевірка, яка має дати відповіді на питання щодо роботи поліцейських в ту ніч.

Порушення комендантської години в Києві - розслідування журналістів

На початку жовтня було оприлюдено дані журналістського розслідування Михайла Ткача, який показав, що під час комендантської години працював Boho Club в Києві. Біля нього зупинялися автівки і до клубу заходили люди. Журналіст викликав неодноразово поліцію, щоб задокументувати порушення, але ніхто не приїхав.

Ті поліцейські, які були біля клубу також не реагували на людей, які пересувалися під час комендантської години.

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