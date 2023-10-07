Нардеп вважає, що з точки зору морального аспекту "вся країна має перебувати в стані розуміння поваги один до одного".

Народний депутат, член Комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності Володимир Арешонков розповів, які зміни до законодавства напрацьовують в парламентському комітеті для посилення відповідальності за нічні розваги у ресторанах, кафе та клубах під час комендантської години.

В ефірі телемарафону депутат зазначив, що останнім часом правоохоронні органи почали більш ретельно перевіряти заклади громадського харчування, кафе, ресторани та нічні клуби, де збираються громадяни, на дотримання правил комендантської години. Але результат цих перевірок "поки не приносить такого кінцевого позитивного ефекту дотримання закону", тому що максимум покарання, який може вжити проти порушників поліція, "це адміністративні заходи, тобто практично штрафні санкції".

"Бажання громадян відпочити, відійти від якихось наших складних життєвих ситуацій, зрозуміло. Але всі повинні дотримуватись правил. Вони наступні - є воєнний час, який обмежує певні права громадян. І це виписано в ряді нормативних документів. Введено поняття комендантська година, теж це прописано відповідними законодавчими актами", - сказав Арешонков.

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Він додав, з точки зору морального аспекту "вся країна має перебувати в стані розуміння поваги один до одного".

"Якщо хтось воює, то інші ночами пиячити не мають права. Тим більше, порушуючи при цьому закон",- підкреслив Арешонков.

Член Комітету ВРУ з питань правоохоронної діяльності зауважив, що зараз українське законодавство порушення комендантської години розглядає тільки в площині адміністративного права, але адміністративних заходів покарання за нічні розваги в ресторанах, кафе та клубах під час комендантської години, недостатньо.

"Наш комітет правоохоронної діяльності напрацьовує зміни до законодавства. Ми плануємо встановити кримінальну відповідальність за порушення. Це означає, що не тільки штрафні санкції будуть вживатись, а і відповідно більш жорстке покарання. Яке саме, про це йде дискусія. Але ми рухаємося в цьому напрямку", - розповів Арешонков.

Депутат акцентував, що кримінальну відповідальність за порушення комендантської години планують встановити саме для власників закладів, а відвідувачі мають просто дотримуватись моральних норм та правил воєнного часу.

"Кримінальна відповідальність може бути використана проти посадових осіб, в першу чергу тих, у власності кого перебувають ці заклади нічні. Тобто, ресторани, казино, кафе, і таке інше. В першу чергу, проти власників, не проти відвідувачів. Тому що, відвідувачі приходять в ті умови, які їм пропонуються. Якщо о 23:00 годині, як зараз в Києві, припиняють роботу заклади харчування і дається ще година до 24:00, щоб люди могли добратись до дому. Мені здається цього абсолютно достатньо, щоб не попадати під перевірку і під ті санкції, які вживають перевіряючі та контролюючі органи. Тому, саме проти власників (закладів-УНІАН) ми будемо розглядати це питання. А відвідувачі, мають просто елементарно дотримуватись правової і людської культури", - підкреслив Арешонков.

Комендантська година в Україні

Наприкінці серпня Рада оборони міста Києва, на прохання підприємців та представники Національної ресторанної асоціації України, ухвалила рішення, що столичні заклади громадського харчування, ресторани та кафе з 1 вересня працюватимуть до 23:00. У Києві з 26 березня 2023 року комендантська година триває з 00:00 до 05:00

Українські журналісти ще влітку, перевіряючи низку столичних ресторанів на дотримання комендантської години, з’ясували, що деякі заклади порушують закон та продовжують працювати після опівночі.

Київський міський голова Віталій Кличко закликав правоохоронців контролювати та притягати до відповідальності розважальні заклади та закладів харчування, які продовжують роботу в комендантську годину.