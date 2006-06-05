Біля Феодосії буде створено спеціалізований центр підготовки морської піхоти

У Криму, біля Феодосії, буде створено спеціалізований миротворчий центр для підготовки морської піхоти. Про це повідомив заступник начальника Генерального штабу Збройних Сил України віце-адмірал Ігор КНЯЗЬ в інтерв’ю газеті “Народна армія”.

Як повідомили УНІАН в Управлінні прес-служби Міністерства оборони України, І.КНЯЗЬ, зокрема, повідомив: “Ми вирішили створити біля Феодосії спеціалізований миротворчий центр для підготовки морської піхоти. Всі підстави для цього є. Адже поруч - десантний полігон “Опук”, аеродром “Кіровське”.

Він також повідомив, що збройні сили США готові допомогти в його облаштуванні – їх внесок в інфраструктуру становить, приблизно, 350 тис. доларів. Віце-адмірал при цьому нагадав, що американські військові свого часу допомогли Збройним Силам України в облаштуванні Яворівського загальновійськового полігону. “Нині - це кращий навчальний центр у Збройних Силах України, де є все необхідне для проведення навчань. Навряд чи, без Яворова ми підготували б бригаду в Ірак. Так само і з Широколанівським полігоном, де також відбулося чимало навчань. Тобто створення Старокримського миротворчого центру - це черговий крок у підвищенні боєготовності наших Збройних Сил”, - наголосив заступник начальника Генерального штабу ЗСУ.

Як зазначив І.КНЯЗЬ, торік на Старокримському полігоні вже проходили навчання серії “Щит миру”, в яких брали участь військові США зі своєю штатною зброєю. Тоді облаштовувався табір, однак, це коштує дорого. За словами віце-адмірала, “усім відомо, що морський піхотинець – “житель шатрів”, але побутові приміщення, такі як пральня, гальюн, зазвичай розміщують у спеціально обладнаних контейнерах. Ми їх орендували в одеської фірми і щорічна оренда коштувала нам близько 200 тис. гривень. Із закінченням навчань усе це згорталося й вивозилось. Нові навчання - нові умови оренди”. Аби щороку не витрачати кошти на побутове облаштування учасників навчань, американці вийшли з пропозицією зробити базу стаціонарною.

За словами віце-адмірала, у американців є підрозділ, який призиває резервістів для виконання будівельних робіт. Таким чином з’явився підрядник. “Після проведення відповідної документарної роботи, було визначено й замовника. Окрім цього, в угоді чорним по білому зазначили, що з прийняттям об’єктів усі вони передаються на баланс Збройних Сил України”, - повідомив І.КНЯЗЬ.

Він також додав, що робота з цього питання проходила протягом року. Були замовлені літаки, морські судна. Інженерний підрозділ збройних сил США прибув в Україну, нагадав І.КНЯЗЬ. “Наголошую, це - не початок навчання “Сі Бриз”. Згідно з планом, його початок запланований на 17 липня. Ці два місяці нам потрібні, щоб побудувати побутові приміщення”, - наголосив віце-адмірал.

Як повідомляв УНІАН, у Криму місцеві жителі і активісти ряду партій блокують порт у Феодосії, протестуючи проти проведення запланованих міжнародних навчань «Сі Бриз-2006».